Россия в ВТО выиграла спор по вагонам у Украины

Медведков ответил утвердительно на вопрос о выигранном споре. Добавим, что три года назад Украина передала иск в судебную инстанцию. В нем говорилось о том, что Россия ограничивает импорт украинских составов и стрелочных переводов. Иностранная сторона уверена, что уже несколько лет РФ делает это необоснованно.