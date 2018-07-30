Россия в ВТО выиграла спор по вагонам у Украины

Медведков ответил утвердительно на вопрос о выигранном споре. Добавим, что три года назад Украина передала иск в судебную инстанцию. В нем говорилось о том, что Россия ограничивает импорт украинских составов и стрелочных переводов. Иностранная сторона уверена, что уже несколько лет РФ делает это необоснованно.
Ранее российская сторона предлагала Украине провести консультации по иску, однако она подтверждена не была.
Кроме того, была подтверждена правота РФ в споре с Украиной относительно использования украинской стороной антидемпинговых мер, направленных против нитрата аммония изготовления РФ.
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