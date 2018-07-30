Ростовчане пожаловались на давку на мосту после матча на "Ростов-Арене"

Подписчики паблика также отметили, что логистика оказалась не продумана. По словам одного из комментаторов, необходимо было сделать надземный переход от стадиона к левобережному парку через дорогу, чтобы из-за большого потока фанатов можно было не перекрывать движение автотранспорта. "Вчера 40 минут ждали, никого не пускали, а если нужно будет скорой или пожарным проехать, их же толпа не пропустит!" - написал ростовчанин.