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Ростовчане пожаловались на давку на мосту после матча на "Ростов-Арене"

30 июля 2018, 12:38
После матча "Ростов"-"Ахмат" на новом стадионе на Ворошиловском мосту образовалась давка, видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

Из-за большого скопления людей, толпа еле двигалась по Ворошиловскому мосту.

Подписчики паблика также отметили, что логистика оказалась не продумана. По словам одного из комментаторов, необходимо было сделать надземный переход от стадиона к левобережному парку через дорогу, чтобы из-за большого потока фанатов можно было не перекрывать движение автотранспорта. "Вчера 40 минут ждали, никого не пускали, а если нужно будет скорой или пожарным проехать, их же толпа не пропустит!" - написал ростовчанин.

Напомним, что матч между "Ростовом" и "Ахматом" состоялся на "Ростов-Арене" 28 июля 2018 года. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

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