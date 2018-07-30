Ростовчане пожаловались на давку на мосту после матча на "Ростов-Арене"

Из-за большого скопления людей, толпа еле двигалась по Ворошиловскому мосту.
Подписчики паблика также отметили, что логистика оказалась не продумана. По словам одного из комментаторов, необходимо было сделать надземный переход от стадиона к левобережному парку через дорогу, чтобы из-за большого потока фанатов можно было не перекрывать движение автотранспорта. "Вчера 40 минут ждали, никого не пускали, а если нужно будет скорой или пожарным проехать, их же толпа не пропустит!" - написал ростовчанин.
Напомним, что матч между "Ростовом" и "Ахматом" состоялся на "Ростов-Арене" 28 июля 2018 года. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовчан.
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