Слухи о транспортном коллапсе в Ростове опровергли

Ранее в СМИ появилась информация, что Ростов с 4 августа рискует остаться практически без общественного транспорта, так как у большинства транспортных компаний оканчиваются договоры на осуществление регулярных пассажирских перевозок.
"Это абсолютная неправда, все вопросы будут решены, и ростовчанам не стоит беспокоится, что они могут остаться без транспорта" , - сообщил представитель администрации.
В транспортной компании "Авто-лайн" также сообщили, что не знают ни о каких проблемах, связанных с движением общественного транспорта.
"Мы ничего не слышали об этом, транспорт будет работать в обычном режиме", - сообщил представитель автокомпании.