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Слухи о транспортном коллапсе в Ростове опровергли

30 июля 2018, 10:46
Ростов не останется без общественного транспорта 4 августа, как об этом пишут СМИ, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы администрации Ростова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ростов с 4 августа рискует остаться практически без общественного транспорта, так как у большинства транспортных компаний оканчиваются договоры на осуществление регулярных пассажирских перевозок.

"Это абсолютная неправда, все вопросы будут решены, и ростовчанам не стоит беспокоится, что они могут остаться без транспорта" , - сообщил представитель администрации.

В транспортной компании "Авто-лайн" также сообщили, что не знают ни о каких проблемах, связанных с движением общественного транспорта.

"Мы ничего не слышали об этом, транспорт будет работать в обычном режиме", - сообщил представитель автокомпании.

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#Новости#Новости Ростова#Общество
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