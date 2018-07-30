В Украине обсуждают содержание нового учебника по географии

Так в новом школьном пособии, по сообщению Рабиновича, написано, что генетическую украинскую пшеницу едят люди по всей планете. Также там приводится информация о том, что граждане Украины внесли наибольший вклад в космическую отрасль, чем все государства Земли. Ну, а украинские народные мелодии находятся в основе музыки всех стран Европы.