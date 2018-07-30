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В Украине обсуждают содержание нового учебника по географии

30 июля 2018, 18:51
По словам депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, он испытал шок при изучении нового украинского учебника по географии за восьмой класс.

Чиновник назвал положения отдельных глав книги «бредом». Об этом пишет RNS.

Так в новом школьном пособии, по сообщению Рабиновича, написано, что генетическую украинскую пшеницу едят люди по всей планете. Также там приводится информация о том, что граждане Украины внесли наибольший вклад в космическую отрасль, чем все государства Земли. Ну, а украинские народные мелодии находятся в основе музыки всех стран Европы.

В конце своего интервью Рабинович предложил начать всем рассказывать, что аэропорт Борисполь получил название в честь Бориса Ельцина, который якобы развалил СССР и СНГ ради Украины.

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