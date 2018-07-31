Физрука детского лагеря под Ростовом обвинили в избиении ребенка

По словам девушки, пока неизвестно, из-за чего именно тренер напал на подростка. Об избиении ребенка родственники пострадавшего узнали из переписки в социальных сетях, которую вели дети. Избитый приехал в лагерь из Рязанской области. Получить комментарий администрации лагеря не удалось - номера телефонов недоступны, также у учреждения отсутствует сайт.