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Физрука детского лагеря под Ростовом обвинили в избиении ребенка

31 июля 2018, 17:07
В лагере "Дружба" в Ростовской области ночью в воскресенье физрук избил 13-летнего мальчика до синяков, рассказала RostovGazeta сестра пострадавшего Евгения Гусарова.

По словам девушки, пока неизвестно, из-за чего именно тренер напал на подростка. Об избиении ребенка родственники пострадавшего узнали из переписки в социальных сетях, которую вели дети. Избитый приехал в лагерь из Рязанской области. Получить комментарий администрации лагеря не удалось - номера телефонов недоступны, также у учреждения отсутствует сайт.

"Врача в лагерь даже не вызвали. Ребенка и директора лагеря вызвали к участковому. У него синяк под глазом, кровоподтеки, об этом сам полицейский нам рассказал", - говорит Гусарова.

Мама пострадавшего уже выехала к сыну, она написала заявление в прокуратуру и полицию. Запрос о ЧП редакция сайта направила в ГУ МВД по Ростовской области. В ближайшее время правоохранители прояснят ситуацию.

Кроме того, в группах в социальных сетях распространяют информацию о том, что по дороге в лагерь дети из Рязани отравились некачественным ужином. В результате чего в больницу попали 10 ребят.

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