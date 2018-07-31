Физрука детского лагеря под Ростовом обвинили в избиении ребенка

По словам девушки, пока неизвестно, из-за чего именно тренер напал на подростка. Об избиении ребенка родственники пострадавшего узнали из переписки в социальных сетях, которую вели дети. Избитый приехал в лагерь из Рязанской области. Получить комментарий администрации лагеря не удалось - номера телефонов недоступны, также у учреждения отсутствует сайт.
"Врача в лагерь даже не вызвали. Ребенка и директора лагеря вызвали к участковому. У него синяк под глазом, кровоподтеки, об этом сам полицейский нам рассказал", - говорит Гусарова.
Мама пострадавшего уже выехала к сыну, она написала заявление в прокуратуру и полицию. Запрос о ЧП редакция сайта направила в ГУ МВД по Ростовской области. В ближайшее время правоохранители прояснят ситуацию.
Кроме того, в группах в социальных сетях распространяют информацию о том, что по дороге в лагерь дети из Рязани отравились некачественным ужином. В результате чего в больницу попали 10 ребят.