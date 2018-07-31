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Краснодарский завод имени Седина запустят в августе

31 июля 2018, 14:58
Завод имени Седина в Краснодаре запустят в работу в августе, проинформировала краевая администрация.

"Преемником предприятия с более чем 100-летней историей станет Южный завод тяжелого станкостроения", - сказано в публикации.

После введения в эксплуатацию модернизированное производство будет специализироваться на выпуске станков и обрабатывающих центров, востребованных во многих отраслях и в настоящее время закупаемых за рубежом.

С открытием завода до 2020 года в кубанской столице появятся 300 новых рабочих мест, уже сейчас о готовности вернуться на предприятие заявили многие специалисты, работавшие на нем до банкротства.

Отмечается, что производственные цеха завода уже готовы принять первую смену.

Завод имени Седина в Краснодаре был ведущим производителем станкоинструментальной продукции в регионе, но несколько лет назад предприятие закрыли в связи с банкротством.

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