Краснодарский завод имени Седина запустят в августе

"Преемником предприятия с более чем 100-летней историей станет Южный завод тяжелого станкостроения", - сказано в публикации.
После введения в эксплуатацию модернизированное производство будет специализироваться на выпуске станков и обрабатывающих центров, востребованных во многих отраслях и в настоящее время закупаемых за рубежом.
С открытием завода до 2020 года в кубанской столице появятся 300 новых рабочих мест, уже сейчас о готовности вернуться на предприятие заявили многие специалисты, работавшие на нем до банкротства.
Отмечается, что производственные цеха завода уже готовы принять первую смену.
Завод имени Седина в Краснодаре был ведущим производителем станкоинструментальной продукции в регионе, но несколько лет назад предприятие закрыли в связи с банкротством.
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