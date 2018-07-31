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Малайзия опубликовала итоговый доклад об исчезнувшем Boeing

31 июля 2018, 11:59
Следственная группа Малайзии в понедельник 30 июля опубликовала итоговый доклад по поводу пропавшего в марте 2014 года пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

По словам руководителя группы Ко Су Чона, эксперты не смогли определить причины исчезновения лайнера, их можно будет установить, только если найдутся обломки, сообщила газета «Известия».

Кроме этого, в документе проводится анализ спасательной операции. Отмечается, что были допущены ряд ошибок, которые следует учесть и в будущем. Но о чем именно идет речь, не говорится.

Первыми ознакомились с докладом родные 227 пассажиров исчезнувшего самолета. Они отметили, что в документе отсутствуют новые данные о пропаже Boeing.

Напомним, в конце мая компания Ocean Infinity из США сообщила о завершении операции по поиску пропавшего лайнера. В компании пояснили, что в течение более трех месяцев специалисты изучали 112 тысяч квадратных километров дна океана, однако это не принесло никаких результатов.

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