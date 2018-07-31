Малайзия опубликовала итоговый доклад об исчезнувшем Boeing

По словам руководителя группы Ко Су Чона, эксперты не смогли определить причины исчезновения лайнера, их можно будет установить, только если найдутся обломки, сообщила газета «Известия».
Кроме этого, в документе проводится анализ спасательной операции. Отмечается, что были допущены ряд ошибок, которые следует учесть и в будущем. Но о чем именно идет речь, не говорится.
Первыми ознакомились с докладом родные 227 пассажиров исчезнувшего самолета. Они отметили, что в документе отсутствуют новые данные о пропаже Boeing.
Напомним, в конце мая компания Ocean Infinity из США сообщила о завершении операции по поиску пропавшего лайнера. В компании пояснили, что в течение более трех месяцев специалисты изучали 112 тысяч квадратных километров дна океана, однако это не принесло никаких результатов.