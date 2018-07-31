Напавшему на полицейского в Москве подростку предъявили обвинение

Молодого человека обвиняют по статье 317 УК РФ, предполагающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщила газета «Известия».
В ходе допроса юноша сознался, что совершил нападение на полицейского из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Однако в процессе предварительного следствия будут отработаны и другие версии совершенного преступления.
В пресс-службе СК рассказали, что следствие ходатайствует о заключении фигуранта дела под стражу.
Инцидент произошел 27 июля рядом с посольством Словакии в Москве. Подросток нанес сотруднику полиции несколько ударов ножом и скрылся с места преступления. Пострадавшего немедленно госпитализировали и прооперировали. Медики отмечают, что его состояние стабильно тяжелое.
Преступника задержали 28 июля рядом с домом №33 по улице 1-я Брестская, находящимся недалеко от места преступления.