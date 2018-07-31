Напавшему на полицейского в Москве подростку предъявили обвинение

Инцидент произошел 27 июля рядом с посольством Словакии в Москве. Подросток нанес сотруднику полиции несколько ударов ножом и скрылся с места преступления. Пострадавшего немедленно госпитализировали и прооперировали. Медики отмечают, что его состояние стабильно тяжелое.