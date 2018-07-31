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Напавшему на полицейского в Москве подростку предъявили обвинение

31 июля 2018, 12:02
Следственный комитет в Москве предъявил обвинение 17-летнему подростку, напавшему на сотрудника полиции.

Молодого человека обвиняют по статье 317 УК РФ, предполагающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщила газета «Известия».

В ходе допроса юноша сознался, что совершил нападение на полицейского из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Однако в процессе предварительного следствия будут отработаны и другие версии совершенного преступления.

В пресс-службе СК рассказали, что следствие ходатайствует о заключении фигуранта дела под стражу.

Инцидент произошел 27 июля рядом с посольством Словакии в Москве. Подросток нанес сотруднику полиции несколько ударов ножом и скрылся с места преступления. Пострадавшего немедленно госпитализировали и прооперировали. Медики отмечают, что его состояние стабильно тяжелое.

Преступника задержали 28 июля рядом с домом №33 по улице 1-я Брестская, находящимся недалеко от места преступления.

#Новости#Происшествия
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