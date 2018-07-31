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Новые подземные переходы появятся рядом с "Ростов-Ареной"

31 июля 2018, 23:14
После проведения ЧМ возникла необходимость строительства подземных пешеходных переходов рядом со стадионом, сообщил глава администрации города Ростова Виталий Кушнарев.

"По результатам ЧМ определены и перспективные задачи, связанные с обеспечением безопасности рядом с "Ростов-Ареной", так, практика показала, необходимость строительства внеуличных пешеходных переходов с южной и северной стороны стадиона" - сообщил Кушнарев.

Он также уточнил, что с целью обеспечения безопасности массового движения пешеходов необходимо разделение транспортных и пешеходных потоков на южном подъезде к Ворошиловскому мосту.

"Администрация уже начала детальную проработку данных вопросов", - рассказал Кушнарев.

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