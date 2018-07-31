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Ограбление со столовой ложкой раскрыли в Новороссийске

31 июля 2018, 12:15
Разбойное нападение с использованием столовой ложки в качестве оружия раскрыли в Новороссийске Краснодарского края, сообщило региональное ГУ МВД РФ.

"Жертвой нападения стала женщина, пришедшая в отдел полиции с многочисленными повреждениями ротовой полости и заявившая, что знакомый украл у нее банковскую карту", - сказано в сообщении.

Потерпевшая и преступник распивали алкоголь, когда мужчина отобрал у женщины карту и потребовал назвать код от нее. Жертва отказалась, после чего 40-летний местный житель нанес ей несколько ударов ложкой и узнал необходимую информацию.

Преступника практически сразу нашли, к тому времени он успел снять с карты шесть тысяч рублей.

Отмечается, что теперь новороссийцу грозит до 12 лет лишения свободы.

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