Почти 700 кандидатов претендуют на место в парламенте Ростовской области

"Именно столько кандидатов выдвинули партии и одномандатные округа", - сказано в сообщении.
При этом 543 кандидата выдвинули основные политические партии России - КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия", Коммунисты России, "Народный альянс" и "Партия пенсионеров России", остальные 152 человека поборются за место в 30 одномандатных округах.
Среди последних 30 человек самовыдвиженцы, остальные представители партий.
В настоящее время зарегистрировали 86 человек от партий и 70 человек от одномандатных округов.
Выдвижение кандидатов завершилось 27 июля, регистрация продлится до 5 августа.
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