Продление программ льготного автокредитования в России не возобновило их действие

"Постановление правительства делает возможным получение скидки на оплату первого взноса в размере 10% от стоимости купленной машины, которую предоставляет банк, с последующим возмещением затрат из госбюджета", - сказано в публикации.
Для жителей Дальнего Востока размер скидки составит четверть от цены автомобиля. Общая сумма финансирования программы достигает 15 миллиардов рублей.
Продление позволит кредитным организациям частично возместить затраты, возникшие при приобретении транспортных средств по льготным программам.
По состоянию на конец июля 2018 года число приобретенных в рамках государственных программ автомобилей превысило 97 тысяч единиц.
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