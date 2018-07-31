Продление программ льготного автокредитования в России не возобновило их действие

Продление российских госпрограмм льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" не предусматривает их возобновление в 2018 году, сведения опубликовал портал "Банки.ру".