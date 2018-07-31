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Продление программ льготного автокредитования в России не возобновило их действие

31 июля 2018, 16:30
Продление российских госпрограмм льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" не предусматривает их возобновление в 2018 году, сведения опубликовал портал "Банки.ру".

"Постановление правительства делает возможным получение скидки на оплату первого взноса в размере 10% от стоимости купленной машины, которую предоставляет банк, с последующим возмещением затрат из госбюджета", - сказано в публикации.

Для жителей Дальнего Востока размер скидки составит четверть от цены автомобиля. Общая сумма финансирования программы достигает 15 миллиардов рублей.

Продление позволит кредитным организациям частично возместить затраты, возникшие при приобретении транспортных средств по льготным программам.

По состоянию на конец июля 2018 года число приобретенных в рамках государственных программ автомобилей превысило 97 тысяч единиц.

р3

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