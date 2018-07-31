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Россия одержала вторую победу над Украиной в споре в ВТО

31 июля 2018, 12:01
Россия смогла во второй раз победить в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО).

Причиной возникновения конфликта стали железнодорожные вагоны и стрелочные переводы, написала газета «Известия».

Об этом стало известно от главы департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максима Медведкова.

Украина утверждала, что Россия препятствует поставкам вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и иных комплектующих. Исковое заявление в ВТО подали в октябре 2015 года.

Это уже второй иск, выигранный Россией у Украины во Всемирной торговой организации. Третейская группа поддержала сторону Москвы в споре, касающемся пошлин на поставки нитрата аммония (аммиачная селитра).

Украиной в 2014 году были повышены пошлины на поставку селитры, с использованием, как в Евросоюзе, энергокорректировок. По мнению России это противоречило правилам ВТО. Из-за этого российскими властями был подан иск к украинской стороне.

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