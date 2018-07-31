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Российские двигатели для пилотируемых полетов сертифицировали в США

31 июля 2018, 10:00
Двигатели РД-180 для пилотируемых полетов российского производства прошли сертификацию в США, сведения опубликовало РИА "Новости".

"После сертификации NASA и ВВС США двигатели будут использовать для полетов американских астронавтов", - сказано в публикации.

В настоящее время США не используют шаттлы, а значит, не имеют свободного доступа в космос. Остается только использовать российские "Союзы", пока американские компании не создадут альтернативу.

Двигатели РД-180 действуют на первой ступени ракеты Atlas 5, с помощью которой Америка намерена запускать многоразовый пилотируемый корабль Starliner, который создает Boeing. Уже осенью 2018 года пройдут первые беспилотные испытания летательного аппарата, а зимой следующего года он отправится в космос с экипажем.

Договор на поставки российских двигателей РД-180 страны заключили еще 20 лет назад, но в 2016 году Америка ввела запрет на их использование после 2019 года.

Между тем, надежды на то, что в США к указанному сроку создадут альтернативу, нет. По этой причине Штаты заказали еще 20 двигателей дополнительно.

Двигатели РД-180 производит российское НПО "Энергомаш".

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