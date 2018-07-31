Российские двигатели для пилотируемых полетов сертифицировали в США

Двигатели РД-180 действуют на первой ступени ракеты Atlas 5, с помощью которой Америка намерена запускать многоразовый пилотируемый корабль Starliner, который создает Boeing. Уже осенью 2018 года пройдут первые беспилотные испытания летательного аппарата, а зимой следующего года он отправится в космос с экипажем.