С 1 августа в Ростовской области изменят расписание 11 электричек

Изменения затронут и электрички на направлении Таганрог - Успенская. В частности, №6302 будет отправляться в 05.20 мск, №6304 - в 08.30 мск, №6306 - в 14.40 мск, №6308 задержится в пути и прибудет в Успенскую в 18.57 мск, а №6310, наоборот, достигнет станции назначения немного раньше, в 21.27 мск вместо 21.35 мск.