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С 1 августа в Ростовской области изменят расписание 11 электричек

31 июля 2018, 14:37
С 1 августа в Ростовской области изменят расписание сразу 11 электричек на разных направлениях, сообщила пресс-служба СКППК.

Так, пригородный поезд №6070 из Ростова в Таганрог будет отправляться на девять минут раньше, в 04.16 мск, и прибывать в место назначения в 06.03 мск.

Изменения затронут и электрички на направлении Таганрог - Успенская. В частности, №6302 будет отправляться в 05.20 мск, №6304 - в 08.30 мск, №6306 - в 14.40 мск, №6308 задержится в пути и прибудет в Успенскую в 18.57 мск, а №6310, наоборот, достигнет станции назначения немного раньше, в 21.27 мск вместо 21.35 мск.

В обратном направлении пригородный поезд №6301 будет отправляться из Успенской в 04.57 мск, №6303 - в 07.03 мск, №6305 - в 10.42 мск, №6307 - в 17.07 мск, №6309 - в 19.23 мск.

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