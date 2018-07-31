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Торжественное открытие "Спартакиады Дона" обойдется области в 3,5 млн руб

31 июля 2018, 10:40
Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области объявил аукцион на подготовку и проведение торжественной церемонии открытия "Спартакиады Дона-2018", следует из материалов, опубликованных на портале государственных закупок.

Так, согласно документам, потенциальный подрядчик должен обеспечить звуковое и световое оформление мероприятия, установить всепогодные экраны, обеспечить работу техников, операторов, режиссера, обустроить сценический комплекс, монтировать декорации из баннерной сетки по периметру конструкции сцены, установить конструкцию из надувных шаров и надувные фигуры, определить художественную концепцию мероприятия, подготовить сценарий, обеспечить выступления творческих коллективов, общей численностью 300 человек и другие элементы праздника.

Так, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 21 августа 2018 года.

Максимальная стоимость контракта составляет 3,5 миллиона рублей. Кроме того, свыше двух миллионов рублей планируется потратить на организацию питания и проживания участников во время проведения финального этапа "Спартакиады Дона" 2018 года.

Напомним, что финал "Спартакиады Дона" состоится в Ростове-на-Дону 14-16 сентября 2018 года.

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