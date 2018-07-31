Торжественное открытие "Спартакиады Дона" обойдется области в 3,5 млн руб

Так, согласно документам, потенциальный подрядчик должен обеспечить звуковое и световое оформление мероприятия, установить всепогодные экраны, обеспечить работу техников, операторов, режиссера, обустроить сценический комплекс, монтировать декорации из баннерной сетки по периметру конструкции сцены, установить конструкцию из надувных шаров и надувные фигуры, определить художественную концепцию мероприятия, подготовить сценарий, обеспечить выступления творческих коллективов, общей численностью 300 человек и другие элементы праздника.