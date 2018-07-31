Цены на бензин выросли во время смены правительства — Дворкович

"Ситуация связана с пересменкой правительства. Сказалось и отсутствие необходимого управления системой сдержек и противовесов", - пояснил Дворкович.
Он уточнил, что никого не обвиняет, а просто считает это объективным фактором. По его мнению, из-за конфликта интересов нефтяных организаций и финансовой системы нужна была "постоянная балансировка интересов". Тогда бы удалось сгладить динамику цен.
Напомним, топливо начало дорожать в апреле. В текущем году стоимость выросла на 8%. Многие россияне крайне негативно восприняли эту ситуацию, в социальных сетях появилось множество жалоб на подорожание.
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