В России создадут опытный образец экраноплана к 2027 году

Технологию экранопланов, представляющих собой суда на динамических воздушных подушках, более 50 лет назад разработал советский изобретатель Ростислав Алексеев. Эти суда больше напоминают пассажирские самолеты, они могут перемещаться над морем на определенной высоте благодаря эффекту аэродинамического экрана. Это позволяет морским суднам развивать скорости в сотни километров в час.