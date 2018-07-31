В России создадут опытный образец экраноплана к 2027 году

Разработки ведутся в рамках государственной программы вооружения 2018-2027, сообщила газета «Известия».
Воздушное судно будут использовать для охраны Северного морского пути. Также оно может закрывать внутренние районы, в частности, Черное море и Каспий. Еще «Орлан» можно использовать для спасения экипажа корабля.
Технологию экранопланов, представляющих собой суда на динамических воздушных подушках, более 50 лет назад разработал советский изобретатель Ростислав Алексеев. Эти суда больше напоминают пассажирские самолеты, они могут перемещаться над морем на определенной высоте благодаря эффекту аэродинамического экрана. Это позволяет морским суднам развивать скорости в сотни километров в час.