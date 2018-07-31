Всю ночь в Крыму спасали упавшего в реку жителя Украины

"Звонок с сообщением о несчастном случае на реке Водопадной в Ялте поступил в службу спасения в ночь на вторник, на место немедленно выехали сотрудники отряда "Крым спас", - сказано в публикации.
Пять человек при помощи альпинистского снаряжения смогли вытащить пострадавшего из воды, который после падения не мог самостоятельно передвигаться. Им оказался житель Донецкой области 1979 года рождения.
В эту же ночь спасатели ликвидировали последствия от упавшего на проезжую часть трассы Симферополь-Феодосия дерева.
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