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Всю ночь в Крыму спасали упавшего в реку жителя Украины

31 июля 2018, 12:46
Почти всю ночь потратили спасатели Крыма, чтобы достать упавшего в реку жителя Мариуполя, сообщило региональное УМЧС.

"Звонок с сообщением о несчастном случае на реке Водопадной в Ялте поступил в службу спасения в ночь на вторник, на место немедленно выехали сотрудники отряда "Крым спас", - сказано в публикации.

Пять человек при помощи альпинистского снаряжения смогли вытащить пострадавшего из воды, который после падения не мог самостоятельно передвигаться. Им оказался житель Донецкой области 1979 года рождения.

В эту же ночь спасатели ликвидировали последствия от упавшего на проезжую часть трассы Симферополь-Феодосия дерева.

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