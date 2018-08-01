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Готовность школ к новому учебному году проверили в Ростове

1 августа 2018, 16:03
Готовность образовательных учреждений к учебному 2018-2019 году проверили в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сведения предоставила пресс-служба городской администрации.

"Дошкольные и школьные образовательные учреждения района объехала с проверкой заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова", - сказано в публикации.

В ходе проверки чиновница посетила школу №70, гимназию №35 и детсады №237 и №116. Во всех учреждениях недавно провели реконструкцию либо капитальный ремонт.

Так, гордостью детского сада №237 является плескательный бассейн, в котором с удовольствием проводят время дети. Кроме того, работы по благоустройству территории детского сада превратили его в уютный зеленый уголок. В ходе ремонта в образовательном учреждении также привели в порядок помещения групп, санузлы, фасад здания.

В детсаду №116 отремонтировали групповые помещения, организовали спортзал, комнату конструирования, медицинский кабинет и кабинет психолога, музыкальный зал. В 2019 году в детском саду отремонтируют фасад.

В гимназии №35 за последние три года полностью отремонтировали сантехнику, столовую, спортзал, холлы с первого по третий этаж, заменили элементы освещения. Сейчас в гимназии меняют пол на втором этаже и двери на втором и третьем этажах. В следующем году планируют капитально отремонтировать пищеблок.

В школе №70, участвующей в проекте IT-школа, отремонтировали классы. В помещениях заменили полы, светильники. Все здание адаптировали для детей с ограниченными возможностями.

"То, что воспитатели и учителя Ленинского района с душой подходят к организации условий для учащихся и воспитанников, дает свой положительный результат и в воспитательной работе. Дети с юных лет учатся беречь красоту", - подвела итог проверки Кожухова.

р3

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