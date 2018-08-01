Готовность школ к новому учебному году проверили в Ростове

В гимназии №35 за последние три года полностью отремонтировали сантехнику, столовую, спортзал, холлы с первого по третий этаж, заменили элементы освещения. Сейчас в гимназии меняют пол на втором этаже и двери на втором и третьем этажах. В следующем году планируют капитально отремонтировать пищеблок.