Готовность школ к новому учебному году проверили в Ростове

"Дошкольные и школьные образовательные учреждения района объехала с проверкой заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова", - сказано в публикации.
В ходе проверки чиновница посетила школу №70, гимназию №35 и детсады №237 и №116. Во всех учреждениях недавно провели реконструкцию либо капитальный ремонт.
Так, гордостью детского сада №237 является плескательный бассейн, в котором с удовольствием проводят время дети. Кроме того, работы по благоустройству территории детского сада превратили его в уютный зеленый уголок. В ходе ремонта в образовательном учреждении также привели в порядок помещения групп, санузлы, фасад здания.
В детсаду №116 отремонтировали групповые помещения, организовали спортзал, комнату конструирования, медицинский кабинет и кабинет психолога, музыкальный зал. В 2019 году в детском саду отремонтируют фасад.
В гимназии №35 за последние три года полностью отремонтировали сантехнику, столовую, спортзал, холлы с первого по третий этаж, заменили элементы освещения. Сейчас в гимназии меняют пол на втором этаже и двери на втором и третьем этажах. В следующем году планируют капитально отремонтировать пищеблок.
В школе №70, участвующей в проекте IT-школа, отремонтировали классы. В помещениях заменили полы, светильники. Все здание адаптировали для детей с ограниченными возможностями.
"То, что воспитатели и учителя Ленинского района с душой подходят к организации условий для учащихся и воспитанников, дает свой положительный результат и в воспитательной работе. Дети с юных лет учатся беречь красоту", - подвела итог проверки Кожухова.
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