Контроль подготовки к отопительному сезону усилили в Ростове

"Специалистам МКУ "УЖКХ" Кировского района, проверяющим ход регламентных работ по подготовке оборудования, рекомендовали усилить контроль подведомственного хозяйства", - сказано в публикации.
Всего в жилищном фонде района числятся около 1,3 тысячи жилых многоэтажек, в 568 из которых проведено центральное отопление, а в 721 - топят печами и газом.
Все мероприятия по промывке, опрессовке, ревизии систем отопления ведут в соответствии с утвержденным графиком.
Отмечается, что подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов проверил глава Кировского района Сергей Серебрянский. В ходе проверки чиновник объехал многоэтажки и проконтролировал ход работ.
"Всем управляющим компаниям и ТСЖ порекомендовали обеспечить высокое качество подготовки отопительной системы к скорым холодам", - рассказал Серебрянский.
Напомним, в Кировском районе до конца года реализуют 16 инвестиционных проектов на общую сумму в 27,2 миллиарда рублей.
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