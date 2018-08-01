rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Контроль подготовки к отопительному сезону усилили в Ростове

1 августа 2018, 15:59
В Кировском районе Ростова-на-Дону проводят проверки подготовки к отопительному сезону, сообщила городская администрация.

"Специалистам МКУ "УЖКХ" Кировского района, проверяющим ход регламентных работ по подготовке оборудования, рекомендовали усилить контроль подведомственного хозяйства", - сказано в публикации.

Всего в жилищном фонде района числятся около 1,3 тысячи жилых многоэтажек, в 568 из которых проведено центральное отопление, а в 721 - топят печами и газом.

Все мероприятия по промывке, опрессовке, ревизии систем отопления ведут в соответствии с утвержденным графиком.

Отмечается, что подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов проверил глава Кировского района Сергей Серебрянский. В ходе проверки чиновник объехал многоэтажки и проконтролировал ход работ.

"Всем управляющим компаниям и ТСЖ порекомендовали обеспечить высокое качество подготовки отопительной системы к скорым холодам", - рассказал Серебрянский.

Напомним, в Кировском районе до конца года реализуют 16 инвестиционных проектов на общую сумму в 27,2 миллиарда рублей.

р3

Материалы по теме
Отопление в Волгодонске отключат 16 апреляРостовчанам включили отопление в 35-градусную жару
#Новости#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00