Матч "Ростов" - "Ахмат" бесплатно посмотрели на стадионе 455 детей

Напомним, на матче опробовали систему, которую предложил глава региона Василий Голубев. В этот раз дети до 13 лет, которые прибыли с родителями, смогли посмотреть матч бесплатно.
"Эта система уже работает, на матче удалось реализовать 445 билетов", - пояснил губернатор. Кроме того, в этом сезоне пенсионеры смогут покупать билеты со скидкой в 50%.
Всего в текущем сезоне "Ростов" проведет на новой арене 15 игр. Кроме того, спортивные объекты ЧМ станут местами спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Напомним, в матче победил футбольный клуб "Ростов", он набрал три очка.
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