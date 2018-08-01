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Матч "Ростов" - "Ахмат" бесплатно посмотрели на стадионе 455 детей

1 августа 2018, 10:44
В Ростове-на-Дону первый после ЧМ футбольный матч на "Ростов-Арене" бесплатно посмотрели 455 юных горожан, сообщили в правительстве региона.

Напомним, на матче опробовали систему, которую предложил глава региона Василий Голубев. В этот раз дети до 13 лет, которые прибыли с родителями, смогли посмотреть матч бесплатно.

"Эта система уже работает, на матче удалось реализовать 445 билетов", - пояснил губернатор. Кроме того, в этом сезоне пенсионеры смогут покупать билеты со скидкой в 50%.

Всего в текущем сезоне "Ростов" проведет на новой арене 15 игр. Кроме того, спортивные объекты ЧМ станут местами спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Напомним, в матче победил футбольный клуб "Ростов", он набрал три очка.

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