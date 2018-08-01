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"Моду на здоровье" введут в Ростове для роста продолжительности жизни

1 августа 2018, 15:03
Продолжительность жизни населения Ростова-на-Дону будут увеличивать при помощи введения "моды на здоровье", следует из сообщения городской администрации.

"Введение "моды на здоровье" поможет нам реализовать "майские указы" президента РФ Владимира Путина о достижении средней продолжительности жизни в 78 лет и увеличении доли занимающегося спортом населения до 55%", - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Такие предложения прозвучали на региональной экспертной площадке, которую глава области провел после посещения клинического корпуса городской больницы №20.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, а также глава Администрации города Виталий Кушнарев.

В ходе рабочего визита губернатор и сопровождающие его лица осмотрели имеющееся оборудование, ознакомились с используемыми медперсоналом технологиями и оценили качество работы врачей, регистратуры и кабинетов. Клинический комплекс больницы обслуживает 80 тысяч взрослого и детского население Советского района Ростова.

Отмечается, что на проведенной площадке присутствующие обсудили способы создания мотивации у населения вести здоровый образ жизни. Аналогичные площадки по всем пунктам "майского указа" проведут в области до 1 октября.

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