"Моду на здоровье" введут в Ростове для роста продолжительности жизни

"Введение "моды на здоровье" поможет нам реализовать "майские указы" президента РФ Владимира Путина о достижении средней продолжительности жизни в 78 лет и увеличении доли занимающегося спортом населения до 55%", - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Такие предложения прозвучали на региональной экспертной площадке, которую глава области провел после посещения клинического корпуса городской больницы №20.
В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, а также глава Администрации города Виталий Кушнарев.
В ходе рабочего визита губернатор и сопровождающие его лица осмотрели имеющееся оборудование, ознакомились с используемыми медперсоналом технологиями и оценили качество работы врачей, регистратуры и кабинетов. Клинический комплекс больницы обслуживает 80 тысяч взрослого и детского население Советского района Ростова.
Отмечается, что на проведенной площадке присутствующие обсудили способы создания мотивации у населения вести здоровый образ жизни. Аналогичные площадки по всем пунктам "майского указа" проведут в области до 1 октября.