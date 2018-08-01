"Моду на здоровье" введут в Ростове для роста продолжительности жизни

В ходе рабочего визита губернатор и сопровождающие его лица осмотрели имеющееся оборудование, ознакомились с используемыми медперсоналом технологиями и оценили качество работы врачей, регистратуры и кабинетов. Клинический комплекс больницы обслуживает 80 тысяч взрослого и детского население Советского района Ростова.