На новую детскую поликлинику в Ростове на Профсоюзной выделили 340 млн рублей

Конкурс на выполнение строительных работ объявило Управление капитального строительства Ростова. Финансирование будет осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону (в том числе субсидий, поступающих в бюджет города из областного бюджета). Так, в 2018 году на проведение строительных работ будет направлено свыше 118 миллионов рублей, в 2019 году - 220,4 миллиона рублей. В общей сложности на возведение новой поликлиники для маленьких ростовчан предусмотрено 339,8 миллиона рублей.