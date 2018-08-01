rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На новую детскую поликлинику в Ростове на Профсоюзной выделили 340 млн рублей

1 августа 2018, 10:22
Строительство новой детской поликлиники начнется на улице Профсоюзная в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, следует из информации, опубликованной на портале государственных закупок.

Конкурс на выполнение строительных работ объявило Управление капитального строительства Ростова. Финансирование будет осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону (в том числе субсидий, поступающих в бюджет города из областного бюджета). Так, в 2018 году на проведение строительных работ будет направлено свыше 118 миллионов рублей, в 2019 году - 220,4 миллиона рублей. В общей сложности на возведение новой поликлиники для маленьких ростовчан предусмотрено 339,8 миллиона рублей.

Известно, что поликлиника будет состоять из трех этажей медицинского назначения и технического этажа. Площадь застройки составит 1,2 тысячи квадратных метров, а общая площадь здания - более 4,6 тысячи "квадратов". Объект планируется сдать в 2021 году.

р2

Материалы по теме
Новая поликлиника появится в микрорайоне Алмаз в Ростове в 2018 годуНовая поликлиника Центра репродукции человека и ЭКО открылась на Дону
#Новости#Новости Ростова#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00