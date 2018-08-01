Новые подземные переходы появятся рядом с "Ростов-Ареной"

"По результатам ЧМ определены и перспективные задачи, связанные с обеспечением безопасности рядом с "Ростов-Ареной", так, практика показала, необходимость строительства внеуличных пешеходных переходов с южной и северной стороны стадиона" - сообщил Кушнарев.
Он также уточнил, что с целью обеспечения безопасности массового движения пешеходов необходимо разделение транспортных и пешеходных потоков на южном подъезде к Ворошиловскому мосту.
"Администрация уже начала детальную проработку данных вопросов", - рассказал Кушнарев.