Переезд на Каляева - Гагарина в Краснодаре открыли после ремонта

"В среду открыли движение транспорта по обеим сторонам Каляева, которую разделяют трамвайные пути", - сказано в публикации.
За время ремонта на участке заменили деревянные шпалы на бетонные, уложили 250 метров новых рельсов. Кроме того, заменили асфальт на подходах к переезду и добавили еще одну полосу на Гагарина от Каляева до проспекта Труда.
Отмечается, что после ремонта пропускная способность Каляева увеличилась вдвое, кроме того, стал доступен проезд по нечетной стороне Каляева от Гагарина до Красных партизан, ранее тупиковый.
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