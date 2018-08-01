Ростовчанам запретили находиться в лесах до 20 августа

"В регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, поэтому необходимы такие меры. Запрет распространяется и на въезд машин, однако это не относится к транспорту оперативных служб", - сказано в сообщении.
Отмечается, что постановление было подписано главой Минприроды Михаилом Фишкиным. Сейчас в лесах усилен мониторинг пожарной опасности, организовано дежурство в местах предположительного возникновения лесных пожаров.
Ограничения продлятся до 20 августа. Минприроды уточнило, что в 90% ландшафтных пожаров виноват человек.
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