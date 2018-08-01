Сахаров не покаялся в создании водородной бомбы — эксперт

О жизни великого ученого рассказал старший научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Борис Альтшулер.
"Сахарову несколько раз задавали вопрос о том, чувствует ли он угрызения совести из-за участия в разработке бомбы. Он заявлял, что не чувствует, так как именно это оружие сдерживало начало новой мировой войны", - сказано в сообщении.
Сахаров говорил, что термоядерное оружие никогда не применялось против людей. Он всегда мечтал о том, чтобы созданное им оружие не понадобилось. По его словам, оружие необходимо, чтобы сдерживать войну, но не использовать. Этой позиции Сахаров придерживался долгие годы.
Напомним, Сахаров был советским физиком-теоретиком и одним из создателей первой советской водородной бомбы. За правозащитную деятельность его лишили советских наград и премий, а также в 1980 году выслали с женой из России. Он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия.
р1