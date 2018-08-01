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Сахаров не покаялся в создании водородной бомбы — эксперт

1 августа 2018, 14:37
Создатель водородной бомбы Андрей Сахаров так и не покаялся в том, что разработал страшное оружие, пишет издание "Новые известия".

О жизни великого ученого рассказал старший научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Борис Альтшулер.

"Сахарову несколько раз задавали вопрос о том, чувствует ли он угрызения совести из-за участия в разработке бомбы. Он заявлял, что не чувствует, так как именно это оружие сдерживало начало новой мировой войны", - сказано в сообщении.

Сахаров говорил, что термоядерное оружие никогда не применялось против людей. Он всегда мечтал о том, чтобы созданное им оружие не понадобилось. По его словам, оружие необходимо, чтобы сдерживать войну, но не использовать. Этой позиции Сахаров придерживался долгие годы.

Напомним, Сахаров был советским физиком-теоретиком и одним из создателей первой советской водородной бомбы. За правозащитную деятельность его лишили советских наград и премий, а также в 1980 году выслали с женой из России. Он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия.

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