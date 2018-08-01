Сахаров не покаялся в создании водородной бомбы — эксперт

Сахаров говорил, что термоядерное оружие никогда не применялось против людей. Он всегда мечтал о том, чтобы созданное им оружие не понадобилось. По его словам, оружие необходимо, чтобы сдерживать войну, но не использовать. Этой позиции Сахаров придерживался долгие годы.