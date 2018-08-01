Свыше 2,5 млн человек пользуются порталом госуслуг в Ростовской области

В настоящее время на портале госуслуг Ростовской области доступны 40 муниципальных, 210 областных и 839 федеральных услуг, которые может получить любой зарегистрированный пользователь. Недавно добавились еще 90 новых госуслуг, а в следующем году планируют перевести в электронный вид еще 105.