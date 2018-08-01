Свыше 2,5 млн человек пользуются порталом госуслуг в Ростовской области

"Компания развивает сервис в сотрудничестве с областным министерством связи и информационных технологий", - сказано в сообщении.
За апрель-июнь 2018 года число пользователей регионального портала увеличилось более, чем на 120 тысяч человек. По общему числу пользователей ростовский сайт государственных услуг занимает лидирующее положение на российском Юге и 23 место - среди всех регионов страны.
"В дальнейшем мы планируем внедрение механизма оценки качества оказанных электронных госуслуг жителями области. Это поможет нам получить обратную связь от наших граждан. Данный функционал хорошо зарекомендовал себя на федеральном уровне", - рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
За указанный период жители области получили свыше 460 тысяч услуг в электронном виде, из которых примерно поровну региональных и федеральных (последних на 20 больше).
В настоящее время на портале госуслуг Ростовской области доступны 40 муниципальных, 210 областных и 839 федеральных услуг, которые может получить любой зарегистрированный пользователь. Недавно добавились еще 90 новых госуслуг, а в следующем году планируют перевести в электронный вид еще 105.
"Неуклонный рост популярности портала государственных услуг требует от нас непрерывной работы по его модернизации и обеспечению безопасности передачи информации. Мы постоянно работаем над его удобством, качеством и оперативностью функционирования. Кроме того, "Ростелеком" ориентируется на самые современные стандарты безопасности, которые исключают несанкционированное использование персональных данных", - подчеркнул директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов.
Проект "Электронное правительство" реализуется в рамках федеральной программы "Информационное общество". Главной целью проекта является внедрение цифровых технологий в сферу государственных услуг, увеличение доступности сервисов для рядовых граждан, обеспечение прозрачности работы и структуры госучреждений.