В Ростове организовали рейды по выявлению подростков без присмотра взрослых

"Профилактическую операцию назвали "Подросток", она была организована в Ленинском и Октябрьском районах. В мероприятиях приняли участие полицейские и представители районных администраций", - сказано в публикации.
Задачей рейдов стало уменьшение риска несчастных случаев и вовлечения подростков в преступления. Они длились два дня, за это время специалисты успели проверить парк имени Горького, скверы Строителей, Оганова и набережную.
Кроме того, участники побывали в гостях у пяти семей, находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Со взрослыми провели профилактические беседы.
Всего по фактам нарушений составили четыре протокола. Ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних Юлия Анипченко рассказала, что подобные рейды будут проводить все лето по всему Ростову.
Ростовчан призвали обращаться в полицию с случае обнаружения несовершеннолетних, гуляющих в общественных местах после 22.00.