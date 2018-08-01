В Ростове в 2019 году реализуют два крупных дорожных проекта

Эта информация прозвучала на совещании с участием заместителя главы мэрии Евгения Лебедева. Участники затронули в обсуждении этапы реализации проекта.
Лебедев рассказал, что сейчас специалисты занимаются разработкой проекта межевания территории и получением технических условий от владельцев инженерных сетей.
"Эти мероприятия завершатся уже в этом году, работа над проектом начнется в 2019 году", - пояснил чиновник.
Стало известно, что в текущем году завершится разработка документации ремонта дороги по Орбитальной. По информации главы мэрии Виталия Кушнарева, дорога поможет разгрузить магистрали, водителям станет легче подъезжать к микрорайону Суворовский.
"Проект будет откорректирован, реализация начнется в следующем году", - уточнил градоначальник. Сейчас же проходят мероприятия по корректировке проекта на возведение дороги по продолжению Орбитальной. Протяженность дороги составляет чуть более трех километров.
Напомним, с минувшего года было отремонтировано свыше 2,5 миллиона квадратных метров дорог в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".