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В Ростовской области выставили на аукцион автомобиль экс-полковника МВД Захарченко

1 августа 2018, 12:40
В Ростовской области повторно выставили на торги машину бывшего полковника Дмитрия Захарченко, у которого нашли более девяти миллиардов рублей, сообщили в территориальном управлении Росимущества.

"За 690 тысяч рублей на торги выставили машину Mercedes Benz E250, которую выпустили в 2010 году. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 августа", - сказано в публикации.

Аукцион состоится 27 августа в 09.00 мск. Автомобиль выставили по стоимости, которая на 60% ниже первоначальной.

По информации СМИ, в первый раз машину выставляли со стоимостью в 986 тысяч рублей, но не поступило ни одной заявки. Полковника МВД Захарченко задержали два года назад за взятку в размере семи миллионов рублей, позже у него нашли девять миллиардов рублей, их перечислили в бюджет.

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