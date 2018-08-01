В Ростовской области выставили на аукцион автомобиль экс-полковника МВД Захарченко

По информации СМИ, в первый раз машину выставляли со стоимостью в 986 тысяч рублей, но не поступило ни одной заявки. Полковника МВД Захарченко задержали два года назад за взятку в размере семи миллионов рублей, позже у него нашли девять миллиардов рублей, их перечислили в бюджет.