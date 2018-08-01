В Ростовской области выставили на аукцион автомобиль экс-полковника МВД Захарченко

"За 690 тысяч рублей на торги выставили машину Mercedes Benz E250, которую выпустили в 2010 году. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 августа", - сказано в публикации.
Аукцион состоится 27 августа в 09.00 мск. Автомобиль выставили по стоимости, которая на 60% ниже первоначальной.
По информации СМИ, в первый раз машину выставляли со стоимостью в 986 тысяч рублей, но не поступило ни одной заявки. Полковника МВД Захарченко задержали два года назад за взятку в размере семи миллионов рублей, позже у него нашли девять миллиардов рублей, их перечислили в бюджет.
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