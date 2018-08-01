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В трехдневный срок очистят канализацию в многоэтажке на Темерницкой в Ростове

1 августа 2018, 12:23
За три дня очистят внутридомовую канализацию в многоквартирном старом доме по Темерницкой в Ростове-на-Дону, сообщила городская администрация.

"Такое распоряжение дал глава администрации Виталий Кушнарев после встречи с жильцами дома, построенного еще в 1893 году", - сказано в сообщении.

В указанные сроки в доме также осушат подвал.

Трехэтажный дом общей площадью более 890 квадратных метров не относится к числу объектов культурного наследия. В нем расположены 20 жилых комнат, входящих в коммунальные квартиры, из которых 17 принадлежат частным лицам.

В феврале дом признали аварийным и приняли решение о его сносе, при этом проживающим в нем людям предложили переехать в маневренный фонд.

"Из-за признания здания аварийным провести в нем капитальный ремонт не представляется возможным. Жильцов дома прошу еще раз прислушаться к совету переехать в маневренный фонд", - подчеркнул Виталий Кушнарев.

Отмечается, что после вынесения решения о сносе собственники должны исполнить предписание в течение года.

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