В трехдневный срок очистят канализацию в многоэтажке на Темерницкой в Ростове

"Такое распоряжение дал глава администрации Виталий Кушнарев после встречи с жильцами дома, построенного еще в 1893 году", - сказано в сообщении.
В указанные сроки в доме также осушат подвал.
Трехэтажный дом общей площадью более 890 квадратных метров не относится к числу объектов культурного наследия. В нем расположены 20 жилых комнат, входящих в коммунальные квартиры, из которых 17 принадлежат частным лицам.
В феврале дом признали аварийным и приняли решение о его сносе, при этом проживающим в нем людям предложили переехать в маневренный фонд.
"Из-за признания здания аварийным провести в нем капитальный ремонт не представляется возможным. Жильцов дома прошу еще раз прислушаться к совету переехать в маневренный фонд", - подчеркнул Виталий Кушнарев.
Отмечается, что после вынесения решения о сносе собственники должны исполнить предписание в течение года.
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