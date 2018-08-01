Власти Ростова объяснили отсутствие деревьев на улице Станиславского

Ранее жительница Ростова-на-Дону попросила власти высадить деревья на улице Станиславского после их вырубки из-за работ по реконструкции.
"Улица достаточно узкая, проезжая часть была расширена, и тротуар у нас полностью находится на коммуникациях, там вся инженерная сеть: мы поменяли канализацию, электрическое оборудование, соответственно, высадку зеленых древонасаждений там осуществлять невозможно", - сообщил Кушнарев.
Он добавил, что более двухсот деревьев уже точно подлежат высадке. "Мы не делали это сейчас, потому что погибает растительность из-за такой жары, поэтому в осенний период мы высадим деревья, которые по проекту там должны быть", - заверил Кушнарев.