Житель Ростовской области угнал автомобиль и совершил ДТП с двумя жертвами

"В станице Мечетинской с территории сельскохозяйственной базы подозреваемый угнал ВАЗ-21093. В этот же день на дороге Ростов – Семикаракорск - Волгодонск водитель врезался в скутер", - сказано в сообщении. В результате аварии погибли 19-летний водитель скутера и его 14-летний пассажир. Водитель машины с места происшествия скрылся.
Во время розыска сотрудник ГИБДД увидел мужчину с рассеченным лбом, который перебегал дорогу между хуторами Краснодонский и Белянин. Сотрудник потребовал остановиться, но тот проигнорировал просьбу.
Подозреваемым оказался 29-летний житель Багаевского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Выяснилось, что задержанный работал вместе с хозяином автомобиля. Злоумышленник взял ключи и пьяным поехал в станицу Багаевскую.
Кроме того, мужчину разыскивали за уклонение от административного надзора. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.
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