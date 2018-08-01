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Житель Ростовской области угнал автомобиль и совершил ДТП с двумя жертвами

1 августа 2018, 17:17
В Ростовской области задержали местного жителя, который угнал машину и попал в аварию с двумя погибшими, сообщает региональное УМВД РФ.

"В станице Мечетинской с территории сельскохозяйственной базы подозреваемый угнал ВАЗ-21093. В этот же день на дороге Ростов – Семикаракорск - Волгодонск водитель врезался в скутер", - сказано в сообщении. В результате аварии погибли 19-летний водитель скутера и его 14-летний пассажир. Водитель машины с места происшествия скрылся.

Во время розыска сотрудник ГИБДД увидел мужчину с рассеченным лбом, который перебегал дорогу между хуторами Краснодонский и Белянин. Сотрудник потребовал остановиться, но тот проигнорировал просьбу.

Подозреваемым оказался 29-летний житель Багаевского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Выяснилось, что задержанный работал вместе с хозяином автомобиля. Злоумышленник взял ключи и пьяным поехал в станицу Багаевскую.

Кроме того, мужчину разыскивали за уклонение от административного надзора. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

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#Новости#Происшествия
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