Житель Ростовской области угнал автомобиль и совершил ДТП с двумя жертвами

"В станице Мечетинской с территории сельскохозяйственной базы подозреваемый угнал ВАЗ-21093. В этот же день на дороге Ростов – Семикаракорск - Волгодонск водитель врезался в скутер", - сказано в сообщении. В результате аварии погибли 19-летний водитель скутера и его 14-летний пассажир. Водитель машины с места происшествия скрылся.