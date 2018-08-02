Борисов: Сроки передачи боевых кораблей ВМФ могут быть сорваны

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на селекторном совещании, написала газета «Известия».
Чиновник напомнил, что в 2017 году тоже переносили сроки постройки и ремонта суден. И добавил, что с этой негативной тенденцией нужно бороться.
Борисов подчеркнул, что уже в течение нескольких лет, с 2014 года, государственный заказчик почти каждый год сталкивается с системными срывами сроков поставки кораблей для ВМФ со стороны некоторых предприятий отрасли судостроения.
При этом больший процент контрактов гособоронзаказа по линии ВМФ на текущий год уже заключены, и на них выделены средства.
Отмечается, что в 2018 году военно-морским флотом были получены четыре надводных корабля, три судна обеспечения и один противосудный катер. В то время как только в распоряжение флота должны поступить 26 новых кораблей.