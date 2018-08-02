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Борисов: Сроки передачи боевых кораблей ВМФ могут быть сорваны

2 августа 2018, 00:12
В 2018 году сроки передачи боевых кораблей Военно-морскому флоту (ВМФ) России могут быть нарушены.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на селекторном совещании, написала газета «Известия».

Чиновник напомнил, что в 2017 году тоже переносили сроки постройки и ремонта суден. И добавил, что с этой негативной тенденцией нужно бороться.

Борисов подчеркнул, что уже в течение нескольких лет, с 2014 года, государственный заказчик почти каждый год сталкивается с системными срывами сроков поставки кораблей для ВМФ со стороны некоторых предприятий отрасли судостроения.

При этом больший процент контрактов гособоронзаказа по линии ВМФ на текущий год уже заключены, и на них выделены средства.

Отмечается, что в 2018 году военно-морским флотом были получены четыре надводных корабля, три судна обеспечения и один противосудный катер. В то время как только в распоряжение флота должны поступить 26 новых кораблей.

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