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С ноября льготники в Ростове смогут воспользоваться соцкартами для проезда

2 августа 2018, 13:56
В Ростове-на-Дону с ноября граждане четырех льготных категорий смогут ездить в городском транспорте по "социальной проездной карте", сведения передает администрация.

"Проект было решено запустить с ноября, эта информация прозвучала на совещании руководителя мэрии Виталия Кушнарева. Нововведения коснутся свыше 85 тысяч местных жителей", - сказано в публикации.

Это затронет тружеников тыла, пострадавших от политических репрессий, ветеранов труда. Проект необходим, чтобы сделать персонифицированный учет поездок пассажиров льготников. Полученные данные могут быть применены для улучшения качества управления перевозками.

"С ноября льготники начнут пользоваться новой проездной картой", - пояснила глава департамента социальной защиты населения Ирина Шувалова. Карты начнут выдавать бесплатно, но надо будет отдать единый проездной.

Для оформления новых карт, льготникам следует подойти в управление социальной защиты."Сейчас важно провести разъяснительную работу среди горожан. Все, кто имеет право на льготный проезд, должны знать об этой системе", - уточнил глава администрации Виталий Кушнарев.

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