С ноября льготники в Ростове смогут воспользоваться соцкартами для проезда

Для оформления новых карт, льготникам следует подойти в управление социальной защиты."Сейчас важно провести разъяснительную работу среди горожан. Все, кто имеет право на льготный проезд, должны знать об этой системе", - уточнил глава администрации Виталий Кушнарев.