Суд обязал Тимати выплатить штраф за выступление на улице Москвы

Отмечается, что сам Тимати отрицает свою вину в правонарушении. По словам исполнителя, машина, в которой он выступал, стояла на тротуаре, а действие длилось всего семь минут. Он сказал, что его автомобиль не блокировал проезд, и никому не был причинен ущерб, а наблюдающим понравилось выступление.