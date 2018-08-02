Суд обязал Тимати выплатить штраф за выступление на улице Москвы

Сторона защиты исполнителя настаивала, что доводы в заявлении по поводу нарушения общественного порядка не соответствуют реальности, поскольку время в протоколе и заявлении не совпадают.
Как отметил адвокат Сергей Жорин, в деле отсутствуют материалы, полученные с камер видеонаблюдения, а также имеется множество расхождений.
Правозащитник отметил, что в процессе выступления на улице не было создано помех для движения транспорта и доступа пешеходов в ближайшие здания. Он добавил, что на ролике из Сети, который суд представил как доказательство, видно, что машины безо всяких препятствий едут по улице, а пешеходы свободно проходят к зданиям, что исключает сразу несколько пунктов обвинения, добавил Жорин.
Отмечается, что сам Тимати отрицает свою вину в правонарушении. По словам исполнителя, машина, в которой он выступал, стояла на тротуаре, а действие длилось всего семь минут. Он сказал, что его автомобиль не блокировал проезд, и никому не был причинен ущерб, а наблюдающим понравилось выступление.