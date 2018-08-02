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Суд обязал Тимати выплатить штраф за выступление на улице Москвы

2 августа 2018, 00:13
В среду 1 августа Тверской районный суд наложил штраф на рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) за то, что он нарушил общественный порядок.

Как сообщила газета «Известия», сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.

Сторона защиты исполнителя настаивала, что доводы в заявлении по поводу нарушения общественного порядка не соответствуют реальности, поскольку время в протоколе и заявлении не совпадают.

Как отметил адвокат Сергей Жорин, в деле отсутствуют материалы, полученные с камер видеонаблюдения, а также имеется множество расхождений.

Правозащитник отметил, что в процессе выступления на улице не было создано помех для движения транспорта и доступа пешеходов в ближайшие здания. Он добавил, что на ролике из Сети, который суд представил как доказательство, видно, что машины безо всяких препятствий едут по улице, а пешеходы свободно проходят к зданиям, что исключает сразу несколько пунктов обвинения, добавил Жорин.

Отмечается, что сам Тимати отрицает свою вину в правонарушении. По словам исполнителя, машина, в которой он выступал, стояла на тротуаре, а действие длилось всего семь минут. Он сказал, что его автомобиль не блокировал проезд, и никому не был причинен ущерб, а наблюдающим понравилось выступление.

#Новости#Происшествия
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