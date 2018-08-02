Суд оштрафовал власти города Шахты за построенную с нарушениями дорогу к детсаду

"Во время проверки строительства дороги к детсаду на улице Ворошилова были обнаружены нарушения. Департаменту выдали предписание с требованием устранить недочеты", - сказано в документах.
Отмечается, что нарушения нужно было устранить до 16 марта. Однако повторная проверка показала, что недочеты остались. В том числе не было предоставлено техническое заключение о состоянии строительных конструкций.
Кроме того, департамент не представил экспертизу проектной документации с учетом внесенных изменений. После этого последовал иск в суд.
Суд привлек департамент к административной ответственности.