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Суд оштрафовал власти города Шахты за построенную с нарушениями дорогу к детсаду

2 августа 2018, 17:46
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 60 тысяч рублей департамент городского хозяйства города Шахты за нарушения, допущенные при строительстве дороги к детскому саду, сообщается в документах суда.

"Во время проверки строительства дороги к детсаду на улице Ворошилова были обнаружены нарушения. Департаменту выдали предписание с требованием устранить недочеты", - сказано в документах.

Отмечается, что нарушения нужно было устранить до 16 марта. Однако повторная проверка показала, что недочеты остались. В том числе не было предоставлено техническое заключение о состоянии строительных конструкций.

Кроме того, департамент не представил экспертизу проектной документации с учетом внесенных изменений. После этого последовал иск в суд.

Суд привлек департамент к административной ответственности.

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