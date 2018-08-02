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Ученым удалось впервые ускорить ядра свинца на Большом андронном коллайдере

2 августа 2018, 00:14
Большой адронный коллайдер был впервые использован для того. чтобы разогнать ядра свинца с одним связанным электроном.

Как сообщила газета «Известия», данный эксперимент стал частью программы, предусматривающей расширение возможностей установки.

Отмечается, что специалисты разогнали экстремально ионизированные атомы свинца, у которых осталось по одному электрону, а не электроны.

Большой адронный коллайдер преследует целью исследование кварк-глюонной плазмы. Это состояние, в котором все вещества во Вселенной находились сразу после Большого взрыва. В соответствии с актуальной теорией, после взрыва возникла материя, из которой был создан весь окружающий мир.

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