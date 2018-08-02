Ученым удалось впервые ускорить ядра свинца на Большом андронном коллайдере

Большой адронный коллайдер преследует целью исследование кварк-глюонной плазмы. Это состояние, в котором все вещества во Вселенной находились сразу после Большого взрыва. В соответствии с актуальной теорией, после взрыва возникла материя, из которой был создан весь окружающий мир.