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Danon добровольно присоединился к проекту Роспотребнадзора

3 августа 2018, 16:47
Молочную продукцию Danon будут маркировать: компания добровольно присоединилась к программе «Светофор».

Первым продуктом, на котором появились наклейки, стало мороженое, сообщает RNS. Напомним, суть проекта сводится к тому, что производители добровольно наносят на свою продукцию маркировку красного, желтого и зеленого цветов. Красный цвет обозначает содержание солей или сахара в изделии, превышающее суточную норму, желтый цвет говорит о среднем балансе веществ, зеленый свидетельствует об их низком содержании.

На целый ряд продуктов рекомендации Роспотребнадзора не распространяются: бутилированную и газированную воду, сахар-рафинад, шпик.

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