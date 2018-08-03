Danon добровольно присоединился к проекту Роспотребнадзора

Первым продуктом, на котором появились наклейки, стало мороженое, сообщает RNS. Напомним, суть проекта сводится к тому, что производители добровольно наносят на свою продукцию маркировку красного, желтого и зеленого цветов. Красный цвет обозначает содержание солей или сахара в изделии, превышающее суточную норму, желтый цвет говорит о среднем балансе веществ, зеленый свидетельствует об их низком содержании.