Два тестовых матча на новом стадионе обошлись ФК "Ростов" в 4,3 млн рублей

Напомним, что второй тестовый матч РФПЛ между "Ростовом" и "Тосно" прошел на новом стадионе 29 апреля 2018 года. Игра завершилась победой желто-синих со счетом 2:0. Игра "Ростова" и "Урала" состоялась 13 мая и победу также одержали ростовчане - 1:0.
Оба раза услуги по предоставлению во временное пользование стадиона "Ростов-Арена" и организации проведения матча футбольной команды "Ростов", а также приуроченных к матчу предматчевых тренировок команд "хозяев" и "гостей" обошлись принимающей стороне в два миллиона 150 тысяч рублей.
Согласно документам, стадион в аренду представило Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг".
Напомним, что ранее ФК "Ростов" опубликовал финансовую отчетность за 2017 год, согласно которой клуб завершил год с убытком в 554 миллиона рублей.
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