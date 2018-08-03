Два тестовых матча на новом стадионе обошлись ФК "Ростов" в 4,3 млн рублей

Оба раза услуги по предоставлению во временное пользование стадиона "Ростов-Арена" и организации проведения матча футбольной команды "Ростов", а также приуроченных к матчу предматчевых тренировок команд "хозяев" и "гостей" обошлись принимающей стороне в два миллиона 150 тысяч рублей.