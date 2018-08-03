Парк Собино и 36 дворов благоустроят в Ростове в 2018 году

Муниципальный проект по благоустройству городской среды будет реализован до 2022 года. Власти собрали предложения горожан по благоустройству территорий и провели голосование, в нем участвовали более 430 тысяч жителей Ростова. В результате было принято решение о благоустройстве парка имени Собино и сквера "Северный", проекты которых уже были одобрены экспертизой.