Парк Собино и 36 дворов благоустроят в Ростове в 2018 году

С 2017 года, когда был запущен данный проект, в городе провели благоустройство на территории 309,7 тысячи квадратных метров, на которых проживают свыше 20 тысяч ростовчан. Помимо этого, напротив стадиона "Ростов-Арена" появился пешеходный бульвар, площадь которого достигает 15,8 гектара.
Муниципальный проект по благоустройству городской среды будет реализован до 2022 года. Власти собрали предложения горожан по благоустройству территорий и провели голосование, в нем участвовали более 430 тысяч жителей Ростова. В результате было принято решение о благоустройстве парка имени Собино и сквера "Северный", проекты которых уже были одобрены экспертизой.
Также общественная комиссия включила в перечень муниципальной программы 36 дворов, благоустройство которых будет проведено в 2018 году. В будущем году будут проведены работы по благоустройству еще в 10 дворах.
По словам главы Департамента ЖКХ и энергетики Ростова Анны Нор-Аревян, общая площадь благоустраиваемых дворовых территорий составляет около 154 тысячи "квадратов", в домах, к которым прилегают эти территории, живут 11,5 тысячи человек. "Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2018 года", - сказано в сообщении.
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев отметил, что необходимо наладить эффективную систему контроля на всех этапах реализации программы благоустройства. "Но самое важное, необходимо научиться сохранять в хорошем состоянии то, что было создано, и на что были потрачены средства", - подчеркнул он.