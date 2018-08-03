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Парк Собино и 36 дворов благоустроят в Ростове в 2018 году

3 августа 2018, 16:19
В Ростове-на-Дону в рамках реализации проекта, направленного на формирование комфортной городской среды, до конца года будут благоустроены 36 дворов, парк имени Собино и сквер “Северный”, говорится на сайте городской администрации.

С 2017 года, когда был запущен данный проект, в городе провели благоустройство на территории 309,7 тысячи квадратных метров, на которых проживают свыше 20 тысяч ростовчан. Помимо этого, напротив стадиона "Ростов-Арена" появился пешеходный бульвар, площадь которого достигает 15,8 гектара.

Муниципальный проект по благоустройству городской среды будет реализован до 2022 года. Власти собрали предложения горожан по благоустройству территорий и провели голосование, в нем участвовали более 430 тысяч жителей Ростова. В результате было принято решение о благоустройстве парка имени Собино и сквера "Северный", проекты которых уже были одобрены экспертизой.

Также общественная комиссия включила в перечень муниципальной программы 36 дворов, благоустройство которых будет проведено в 2018 году. В будущем году будут проведены работы по благоустройству еще в 10 дворах.

По словам главы Департамента ЖКХ и энергетики Ростова Анны Нор-Аревян, общая площадь благоустраиваемых дворовых территорий составляет около 154 тысячи "квадратов", в домах, к которым прилегают эти территории, живут 11,5 тысячи человек. "Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2018 года", - сказано в сообщении.

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев отметил, что необходимо наладить эффективную систему контроля на всех этапах реализации программы благоустройства. "Но самое важное, необходимо научиться сохранять в хорошем состоянии то, что было создано, и на что были потрачены средства", - подчеркнул он.

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