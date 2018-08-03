Роналду продемонстрировал красивый прием на тренировке «Ювентуса»

На тренировке итальянского клуба «Ювентус» именитый футболист смог забить гол грудью. Об этом второго августа пишет газета «Известия».
Игроки «Ювентуса» отрабатывали удар по мячу. Одно из упражнений было на точность. Спортсмены должны были попасть мячом в верхнюю перекладину ворот.
Роналду смог не только попасть в цель, но и отбить летящий обратно мяч точно в ворота. Эпизод попал на видео. Ролик можно посмотреть в интернете.
Напомним, Криштиану Роналду покинул клуб «Реал» в прошлом месяце. Сейчас футболист играет за «Ювентус». Действие нового контракта составляет четыре года. Размер трансфера равен 112 миллионам евро.
За время выступления за «Реал» Роналду четырежды становился победителем Лиги чемпионов и четыре раза раз получал «Золотой мяч».