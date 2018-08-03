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Ростовчане высмеяли водителя, испугавшегося "вафли"

3 августа 2018, 11:10
Жители Ростова-на-Дону высмеяли местного водителя, который решил по правилам проехать по вафельной разметке, автомобилисты его не поддержали, сообщается в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня попробовал проехать по вафельной разметке на проспекте Михаила Нагибина с соблюдением всех правил. Однако пустые места на дороге сразу же начали занимать автохамы, при этом они перестраивались из правого ряда, который предназначен только для поворота направо", - написал водитель.

Он добавил, что если соблюдать правила, то можно остаться на перекрестке навсегда. Мужчина предложил уважать других участников дорожного движения.

К публикации добавили видео, на котором показано, что водитель остановился перед новой разметкой. Другие начали его объезжать и двигаться по "вафле".

Пользователи в комментариях написали, что обществу бесполезно что-то объяснять, так как сам в этом случае останешься дураком. "Автор сам выехал на занятый перекресток и нарушил ПДД, чем ты лучше их", - написал другой горожанин.

Другие с сарказмом отметили, что водитель получил права не так давно.

По правилам, на такие перекрестки запрещено выезжать, если впереди образовалась пробка, которая вынудит автолюбителя остановиться, создав препятствие для движения машин в поперечном направлении. Запрет не касается водителей, которые собираются поворачивать.

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