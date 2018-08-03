Ростовчане высмеяли водителя, испугавшегося "вафли"

"Сегодня попробовал проехать по вафельной разметке на проспекте Михаила Нагибина с соблюдением всех правил. Однако пустые места на дороге сразу же начали занимать автохамы, при этом они перестраивались из правого ряда, который предназначен только для поворота направо", - написал водитель.