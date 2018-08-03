rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Турист из Майкопа пропал в горах под Сочи

3 августа 2018, 10:16
Житель Адыгеи пропал в районе Красной Поляны в Сочи, проинформировал пресс-центр Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

"Мужчина шел в составе туристической группы, но в какой-то момент решил продолжить путь сам", - сказано в сообщении.

Турист 1958 года рождения хотел быстрее достигнуть конечной точки маршрута, чтобы успеть на электричку в Майкоп. Его путь должен был пролегать через Бзерпский карниз, с тем, чтобы выйти к лагерю Старый Уруштен.

Группу он покинул возле Бурьянистой поляны. Мужчина уверял, что места ему знакомы, и он путешествует в районе Красной Поляны не впервые.

До Майкопа мужчина так и не доехал, связи с ним нет. Его ищут как в горох, так и в городе.

Отмечается, что группа, член которой потерялся в горах, на учет в МЧС не становилась.

р3

Материалы по теме
Молодая семейная пара из Москвы заблудилась в горах в СочиДесять человек спасли в горах Крыма за четверг
#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00