Турист из Майкопа пропал в горах под Сочи

"Мужчина шел в составе туристической группы, но в какой-то момент решил продолжить путь сам", - сказано в сообщении.
Турист 1958 года рождения хотел быстрее достигнуть конечной точки маршрута, чтобы успеть на электричку в Майкоп. Его путь должен был пролегать через Бзерпский карниз, с тем, чтобы выйти к лагерю Старый Уруштен.
Группу он покинул возле Бурьянистой поляны. Мужчина уверял, что места ему знакомы, и он путешествует в районе Красной Поляны не впервые.
До Майкопа мужчина так и не доехал, связи с ним нет. Его ищут как в горох, так и в городе.
Отмечается, что группа, член которой потерялся в горах, на учет в МЧС не становилась.
р3