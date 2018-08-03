Утвержден проект строительства микрорайона на Вересаева в Ростове

"Многоквартирные дома возведут рядом с Алексанровской рощей. За собственные средства инвестор построит социальные объекты", - сказано в сообщении.
По данным издания, изначально организация "ЮгСтройИнвест" передала в городскую администрацию заявление о планах застроить 2/3 рощи. Площадь микрорайона достигнет 540 тысяч квадратных метров.
На оставшейся части рощи появится парковая зона. Провести строительные работы стало возможно благодаря новому региональному закону, согласно которому застройщики смогут получить землю без конкурса, но должны отдать обманутым дольщикам 5% площадей.
"ЮгСтройИнвест" к осени следующего года передаст 650 квартир в "Красном Аксае".
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