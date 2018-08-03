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Власти поселка под Ростовом судятся с подрядчиком из-за падения водонапорной башни

3 августа 2018, 13:22
Новая водонапорная башня, рухнувшая в поселке Горный Ростовской области, была поставлена подрядчиком, который на сегодняшний день не выходит на связь, поэтому сейчас направлены документы в суд, сообщил RostovGazeta глава поселка "Горный" Красносулинского района Павел Корчагин.

Ранее сообщалось, что новая водонапорная башня рухнула в поселке Горный Красносулинского района.

"Башня поставлена по муниципальному контракту, подрядчик несет гарантийные обязательства. Мы подали претензию на восстановление этой башни, но ответа от него нет, поэтому сейчас направлен иск в Арбитражный суд", - сообщил Корчагин.

Причина, из-за которой произошло падение башни, пока неизвестна.

"Установили башни в декабре 2017 года, подключили в июне к водопроводным сетям, но фактически в эксплуатацию не вводили, потому что система водоснабжения не позволяет сделать опрессовку этих башен полностью" , - добавил Корчагин.

По его словам, на водоснабжении поселка это никак не скажется.

"Жители не испытывают проблемы с подачей воды", - уточнил Корчагин.

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