Власти поселка под Ростовом судятся с подрядчиком из-за падения водонапорной башни

Ранее сообщалось, что новая водонапорная башня рухнула в поселке Горный Красносулинского района.
"Башня поставлена по муниципальному контракту, подрядчик несет гарантийные обязательства. Мы подали претензию на восстановление этой башни, но ответа от него нет, поэтому сейчас направлен иск в Арбитражный суд", - сообщил Корчагин.
Причина, из-за которой произошло падение башни, пока неизвестна.
"Установили башни в декабре 2017 года, подключили в июне к водопроводным сетям, но фактически в эксплуатацию не вводили, потому что система водоснабжения не позволяет сделать опрессовку этих башен полностью" , - добавил Корчагин.
По его словам, на водоснабжении поселка это никак не скажется.
"Жители не испытывают проблемы с подачей воды", - уточнил Корчагин.