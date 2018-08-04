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Интерес к фестивалю "Осада Азова" резко упал

4 августа 2018, 21:03
В Ростовской области резко снизился интерес к проводимому ежегодно фестивалю военно-исторических клубов "Осада Азова", рассказал RostovGazeta руководитель одного из клубов.

"Еще года три назад собирались тысячи зрителей, подходили толпами сфотографироваться. В этот раз никто не подходит и зрителей стало гораздо меньше", - пояснил собеседник.

В текущем году фестиваль, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года, состоялся в субботу.

Напомним, войска Османской империи высадились под стенами Азовской крепости 25 июня 1641 года, их количество в 60 раз превышало численность казаков. Осада крепости длилась более трех месяцев, казаки отразили 24 приступа. Турецкое войско сняло осаду с 25 на 26 сентября.

Теперь на реконструкцию ежегодно съезжаются люди со всей страны, в том числе участвуют военно-исторические клубы. В прошлом году на мероприятие приезжали делегации из Сербии, Китая и Белоруссии.

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