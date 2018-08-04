К ЧМ-18 в Ростове разработали 132 сценария мероприятий для площадок города

Так, успехом у горожан и гостей пользовалась площадка "Европейский квартал", расположенная в переулке Садовом. В общей сложности в данной локации за все время ЧМ выступили более полусотни камерных и хоровых ансамблей, а также 60 инструменталистов и вокалистов, представляющих более 10 детских школ искусств и музыкальных школ. Кроме того, в Ростове был успешно реализован проект "Библиолига", благодаря которому каждый желающий мог послушать аудиокниги, лежа в креслах-мешках.