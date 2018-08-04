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К ЧМ-18 в Ростове разработали 132 сценария мероприятий для площадок города

4 августа 2018, 16:19
Режиссерско-постановочная группа подготовила 132 сценария для мероприятий, прошедших в Ростове-на-Дону парках "Левобережный" и имени Горького, на набережной и в переулке Соборный во время мундиаля, говорится на сайте городской администрации.

Так, успехом у горожан и гостей пользовалась площадка "Европейский квартал", расположенная в переулке Садовом. В общей сложности в данной локации за все время ЧМ выступили более полусотни камерных и хоровых ансамблей, а также 60 инструменталистов и вокалистов, представляющих более 10 детских школ искусств и музыкальных школ. Кроме того, в Ростове был успешно реализован проект "Библиолига", благодаря которому каждый желающий мог послушать аудиокниги, лежа в креслах-мешках.

Площадка "Европа - Азия" была размещена в парке "Левобережный". На сцене парка выступили 225 творческих коллективов и свыше 150 солистов, а число артистов, участвовавших в концертных программах перевалило за пять тысяч человек.

В общей сложности, по информации городских властей, в ходе мундиаля в столице Дона выступили свыше восьми тысяч человек, входящие в творческие коллективы и выступавшие с сольной программой. В дни открытия и закрытия ЧМ в городе был организован праздничный фейерверк.

По словам главы городской администрации Виталия Кушнарева, благодаря согласованности действий всех структур ростовчане и гости смогли получить невероятные эмоции и удовольствие от футбольного праздника. "А Ростов вновь сумел подтвердить статус культурной столицы южного региона", - отметил он.

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